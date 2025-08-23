ВСУ атакуют Санкт-Петербург: на месте работают специалисты экстренных служб

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов проинформировал в своем телеграм-канале о последствиях атаки БПЛА на город. Подавление беспилотных летательных аппаратов произошло в Пушкинском и Красносельском районах.

По информации губернатора, в результате атаки по Пушкинскому району никто не пострадал. Подавление произошло на удалении от жилых строений. На место происшествия прибыли сотрудники экстренных служб, которые зафиксировали отсутствие повреждений конструкций. Глава рассказал, что в районе специалисты проводят технические мероприятия, направленные на обеспечение безопасности.

«Поблагодарил военнослужащих сил ПВО за четкие и слаженные действия по подавлению беспилотного летательного аппарата в Пушкинском районе Санкт-Петербурга», — написал губернатор Беглов.

По данным губернатора, вскоре после атаки первого БПЛА удалось устранить беспилотник в Красносельском районе. Специалисты различных служб прибыли на место падения обломков. В результате атаки жители и гости города не пострадали.

Губернатор Ленинградской области Дрозденко ранее сообщил, что в Тосненском районе региона силами ПВО был уничтожен беспилотный летательный объект. По информации Минобороны РФ, было уничтожено четыре БПЛА над территорией Ленинградской области. Кроме того, вражеские объекты удалось устранить над шестью регионами РФ. Общее количество дронов — 32.

Ранее сообщалось, что врио губернатора Хинштейн заявил об атаке ВСУ в священный для России праздник.