Забудьте про коробку конфет: как правильно сказать «спасибо» врачам, чтобы это помогло им в карьере

Главный врач КГБУЗ «Владивостокская поликлиника №3» Анжела Асылбековна Кабиева высказала мнение, что никакие цветы и конфеты не заменят медикам искреннего человеческого «спасибо», сообщил vostokmedia.com. Корреспондент разбирался, как можно поблагодарить медика за помощь и не нарушить законодательство РФ.

После истории с оказанием помощи жениху из Владивостока ИА «Восток-Медиа» разбиралось, как можно выразить благодарность медперсоналу. Наиболее эффективным методом является направление благодарственного письма на имя руководителя медицинской организации. Отправить такое обращение можно непосредственно через официальный сайт учреждения. В тексте письма важно указать фамилию или фамилии конкретных медицинских работников, чья профессиональная деятельность заслуживает поощрения.

«Для врача нет большей радости, чем благодарный пациент, особенно если учесть, что врач — это человек, посвятивший себя людям, их спасению и облегчению их страданий. И речь идет именно о чувстве благодарности», — рассказала главный врач КГБУЗ «Владивостокская поликлиника №3» Анжела Асылбековна Кабиева.

Значимость таких обращений высока, поскольку официальные благодарности, проходя через канцелярию главного врача, регистрируются и вносятся в личное дело сотрудника. Это может стать весомым аргументом для карьерного продвижения или получения поощрений. Как отметила пресс-секретарь ВКБ №4, руководство учреждения обращает особое внимание на сотрудников, в чьих делах накапливается значительное число положительных отзывов от пациентов.

