Подмосковные врачи провели операцию ребенку с шестью пальцами

В Московскую областную детскую клиническую травматолого-ортопедическую больницу (МОДКТОБ) в плановом порядке поступил трехлетний мальчик, у которого была врожденная аномалия развития кисти — добавочный палец на руке. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Московской области.