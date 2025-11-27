Подмосковные врачи провели операцию ребенку с шестью пальцами
Врачи в Подмосковье провели операцию ребенку с шестью пальцами
Фото: [МОДКТОБ]
В Московскую областную детскую клиническую травматолого-ортопедическую больницу (МОДКТОБ) в плановом порядке поступил трехлетний мальчик, у которого была врожденная аномалия развития кисти — добавочный палец на руке. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Московской области.
Патология вызывала физические и психологические трудности, поэтому пациенту провели операцию по удалению шестого пальца.
«Благодаря хирургическому вмешательству мальчику не только создано анатомически верное строение сустава первого пальца кисти, но и предупреждено развитие комплексов у пациента в дальнейшем», — отметил заведующий отделением, врач травматолог-ортопед МОДКТОБ Виталий Куваев.
После успешной операции ребенка выписали на амбулаторное лечение по месту жительства, в будущем ему предстоит пройти еще одну операцию для удаления металлоконструкции.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о доходах врачей в Подмосковье.