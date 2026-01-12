Забудьте про «мои друзья» и «подарок за услугу»: юрист предупредил, что прокуратура не терпит таких разговоров

Основатель бизнес-сообщества «Русяев Клуб» юрист Илья Русяев поделился профессиональными наблюдениями. Специалист рассказал, какие фразы могут вызвать у сотрудников прокуратуры негодование и настроить против гражданина, сообщило интернет-издание «Абзац».

«Практика показывает, что именно такие реплики часто фиксируются и становятся самостоятельным поводом для реагирования», — отметил эксперт.

По мнению эксперта, в обществе сложилось ошибочное мнение, что намеки на связи могут изменить отношение сотрудников прокуратуры. Напротив, сотрудник вправе расценить такие разговоры как вмешательство в деятельность прокурора.

«За такие действия прямо предусмотрена ответственность по статье 294 УК РФ, а угрозы в связи с исполнением служебных обязанностей подпадают под статью 296 УК РФ», — предупредил эксперт.

Юрист также рекомендует отказаться от публичного обсуждения работы сотрудников ведомства, упоминания о корыстных мотивах или бездействии. Если доказательства отсутствуют, слова спикера могут расцениваться как оскорбление представителя власти, что также нарушает законодательство РФ.

«Будут квалифицироваться по статье 319 УК РФ либо как административное правонарушение по статье 5.61 КоАП РФ. При распространении заведомо ложных сведений включается статья 128.1 УК РФ о клевете», — рассказал юрист.

Юрист рассказал, что не стоит предлагать сотрудникам ведомства взятку или намекать на какое-либо вознаграждение. Важно помнить, что установлен запрет на дарение подарков лицам, занимающих государственные или муниципальные должности.

Эксперт рекомендует разговаривать с сотрудниками прокуратуры вежливо и тактично, придерживаться нейтральной тональности и отказаться от субъективных оценок и предположений.

По данным издания, День работника прокуратуры отмечается в России каждый год 12 января.

