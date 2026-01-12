Юристы объяснили, как правильно выбросить живую елку после праздников

После новогодних праздников живую елку нельзя просто выбросить во двор или в контейнер у дома. Юристы предупреждают: за неправильную утилизацию дерева можно получить штраф.

Живую новогоднюю елку перед утилизацией необходимо правильно подготовить и сдать в специальные пункты приема. Об этом РИА Новости рассказала член Ассоциации юристов России, юрист компании «Легес Бюро» Ольга Турунина.

По ее словам, после окончания праздников жители обязаны соблюдать местные правила благоустройства и обращения с отходами. Елку рекомендуется предварительно распилить на несколько частей, аккуратно упаковать и отнести в специально организованный пункт сбора. В крупных городах такие площадки работают регулярно в начале года.

Сданные деревья отправляют на переработку. Как пояснила юрист, измельченную древесину используют для производства удобрений, мульчи или подстилок для животных, что делает такую утилизацию экологически безопасной.

Эксперт напомнила, что живая елка относится к крупногабаритным отходам. Это означает, что ее запрещено выбрасывать в обычные мусорные контейнеры возле дома. Нарушение этих правил может повлечь административную ответственность.

Размер штрафа за неправильную утилизацию новогоднего дерева может достигать нескольких тысяч рублей. В отдельных регионах он составляет до 3 тысяч рублей, а при повторном нарушении в течение года — до 5 тысяч рублей.

