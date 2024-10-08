Захарова оценила возможность написания стихов для песни SHAMANа

Директор департамента информации и печати Министерства иностранных дел России Мария Захарова рассказала, готова ли сотрудничать с певцом Ярославом Дроновым (SHAMAN), сообщило интернет-издание «Абзац».

Мария Захарова рассказала о нескольких случаев из ее практики. Она была готова сотрудничать с известными людьми. Они также были заинтересованы в получении текста для песни. Однако не всегда итоговый вариант нравился Захаровой. В таком случае она отказывается от дальнейшего выпуска релиза.

Мария Захарова напомнила о поговорке, согласно которой не стоит говорить «гоп», пока не перепрыгнешь. Сначала директору департамента необходимо лично оценить готовый материал, только тогда она согласна дать какие-либо комментарии.

«Вот если я услышу и все сложится, тогда я смогу что-либо подтвердить или опровергнуть», – сказала в интервью главному редактору «Абзац.Медиа» в рамках проекта «Так сказать» Захарова.

Ранее сообщалось, что Мария Захарова поделилась в соцсетях видео, на котором Валерия исполняет ее песню «До предела».