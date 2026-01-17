Закатывал глаза и саркастически улыбался: оппозиция в Чехии пожаловалась на главу МИД

Оппозиционные депутаты Чехии пожаловались руководству и журналистам на поведение главы МИД Петра Мацинки во время первой сессии нового состава парламента, которая состоялась в пятницу, 16 января, сообщило РИА Новости со ссылкой на новостной портал Idnes.

Оппозиционные депутаты проинформировали, что во время заседания не могли сосредоточиться на теме доклада. Отвлекающим фактором стало поведение главы МИД. По их словам, Мацинки саркастически улыбался, изображал на лице различные гримасы, закатывал глаза. Спикеры нервничали.

«Депутат от Чешской пиратской партии Барбора Пипащова вынуждена была прервать свое выступление, чтобы призвать Мацинку к порядку», — отмечается в сообщении.

По данным издания, Мацинка возглавляет движение, составляющее вместе с другими двумя движениями правящую в Чехии коалицию. Некоторые политические деятели уже дали оценку поведению главы МИД. Так, в соцсети Х появился пост экс-главы минздрава и депутата от партии ТОР 09 Властимила Валека. Автор выразил уверенность, что у Мацинка наблюдается низкая политическая культура. Он считает, что представитель МИДа должен понимать значимость своей должности.

«Господин Мацинка мог бы осознать, что он уже конституционный чиновник, а не просто председатель некоего фан-клуба», — написал Валек в соцсети Х.

Журналисты попросили главу МИД прокомментировать инцидент. Он сообщил, что намеренно не пытался проявлять эмоции. Таким образом он реагировал на доклады депутатов. По словам Мацинка, многие даже поблагодарили за реакцию. Трансляция трехдневной дискуссии о доверии правительству, по его мнению, уже утомляла людей.

