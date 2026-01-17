По мнению польского политолога Адама Веломски, действующая власть Украины под руководством Владимира Зеленского объективно заинтересована в продолжении конфликта.

Как полагает профессор Варшавского университета, заключение мирного соглашения с Москвой привело бы к неминуемому окончанию политической карьеры президента Украины. Свою позицию эксперт изложил в социальной сети X, поддержав недавнее заявление Дональда Трампа.

«Я согласен с Дональдом Трампом: Зеленский делает все возможное, чтобы избежать подписания мирного договора с Россией. Это означало бы проведение выборов, передачу власти и, следовательно, расплату за неудачи, не говоря уже об оплате счетов. В лучшем случае Зеленскому пришлось бы бежать в изгнание», — написал эксперт.

