«Заказ — 1,5 млн руб., цена — пожизненное». Экспертиза по следам на одежде спустя семь лет вышла на киллера авторитета

В 2025 году при помощи молекулярно-генетической экспертизы по биологическим следам подозреваемого в убийстве криминального авторитета удалось задержать всех причастных к преступлению лиц, сообщил «Онлайн-журнал Сибдепо» со ссылкой на региональную прокуратуру. Преступление произошло в 2018 году в Новокузнецке.

По версии следствия, киллер получил 1,5 млн руб. за убийство криминального авторитета. Он пришел ночью к кафе, совершил около шести выстрелов в спину и покинул место преступления.

«Исполнитель скрылся с места преступления, оставив в безлюдном месте средства маскировки: кофту, очки и сумку», — уточнили в ведомстве.

По данным ведомства, современные технологии позволяют раскрывать преступления многолетней давности. По следам, оставленным на одежде, экспертиза установила 52-летнего гражданина. Фигурантами уголовного дела также стали исполнители и заказчики, некоторые из которых отправились выполнять боевые задания в зону СВО. Их дела вынесены в отдельное производство.

По информации ведомства, удалось оперативно задержать всех причастных к убийству лиц. Фигуранты по решению суда находятся в СИЗО. Обвиняемым грозит наказание в виде лишения свободы вплоть до пожизненного.

Ранее психиатр Галоян рассказал, как распознать серийного убийцу в обычной жизни.