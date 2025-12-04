«Они могут работать с вами»: психиатр рассказал, почему распознать серийного убийцу в обычной жизни почти невозможно

Систематическое стремление причинять вред другим людям не укладывается в норму и может быть связано с психическими заболеваниями, психопатией или комплексом других факторов. Об этом в интервью изданию 116.ru заявил врач-психиатр Артак Галоян. Специалист рассказал о причинах и признаках, которые могут характеризовать личность серийных убийц.

По его словам, психопатия проявляется в антисоциальном поведении, отсутствии эмпатии и сострадания. Он отметил, что распознать потенциального маньяка в обычной жизни крайне сложно.

«Есть среди преступников люди как с умственной отсталостью, с явными психическими расстройствами. А есть высокосоциальные серийные убийцы, они работают, открыто не совершают никаких асоциальных поступков, правонарушений. Их знакомые и родные могут даже не подозревать о патологических влечениях таких людей», — отметил Галоян.

К факторам риска развития такой патологии врач отнес комплекс генетических, социальных и медицинских причин. Повреждения мозга, черепно-мозговые травмы, опухоли и интоксикации могут увеличивать вероятность отклонений, как и стрессовое воспитание в детстве.

При этом популярная «триада Макдональда» — жестокость к животным, пиромания и ночной энурез, по мнению психиатра, не всегда подтверждается в реальных случаях. Теории о вычислении маньяков по внешности также не имеют однозначного научного подтверждения, отметил он.

Вероятность совершения преступления увеличивается при наличии определенных факторов, но не гарантирует его. Люди с патологическими влечениями могут обратиться за помощью, если у них сохранились эмпатия и моральные качества, и лечение в таком случае способно предотвратить трагедию.

Врач отметил, что пациенты с диагностированными психическими расстройствами совершают меньше преступлений, чем психически здоровые люди, поскольку находятся под наблюдением и получают терапию.

Среди «тревожных звоночков» у детей специалист выделил зоосадизм, агрессивные наклонности, социальную отгороженность, равнодушие к чужой боли и стремление к разрушению.

У взрослых поводом для консультации с психиатром может быть странное сексуальное поведение, выходящее за рамки обоюдного согласия и причиняющее страдания.

В заключение врач подчеркнул, что лучшая антикриминальная политика — социальная, так как своевременное обращение за помощью и улучшение условий жизни способствуют снижению числа опасных преступлений.

