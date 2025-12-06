Замена маршрутов и новые конечные: полный гид по транспортным изменениям в Химках с 6 декабря

С 6 декабря в Химках появятся новые маршруты: на линию выйдут четыре новых автобусных маршрута, которые обеспечат прямую связь с ключевыми станциями столичного метро, сообщили в администрации округа.

Пассажиров будут обслуживать современные российские автобусы, адаптированные под разный пассажиропоток. Их легко будет отличить по специальной маркировке «Москва — область». Они будут работать по отдельным тарифам.

Новые маршруты разделены на два типа оплаты. На направлениях №1154, №1532 и №1981 действует фиксированный тариф: пассажиру необходимо приложить карту один раз — при входе в салон. Стоимость проезда по карте «Тройка» составит 75 руб. на маршруте №1154 и 72 руб. — на маршрутах №1532 и №1981. При использовании банковской карты оплата будет на один рубль дороже. В отличие от них, маршрут №1480 использует зонный принцип — стоимость поездки зависит от пройденного расстояния. Для корректного расчета пассажиру необходимо дважды приложить карту: при входе и при выходе. Диапазон тарифа по «Тройке» составит от 63 до 81 руб., а по банковской карте — от 64 до 82 руб.

Для всех четырех направлений доступен безлимитный проезд по абонементам «Единый» зоны «Пригород» сроком на 30, 90 или 365 дней. Учащиеся смогут воспользоваться льготными абонементами на 30 и 90 дней, привязанными к карте москвича. Важное уточнение: стандартная скидка на пересадку с метро или других маршрутов в рамках этой поездки не действует. В то же время, жители Подмосковья, относящиеся к установленным льготным категориям, сохранят право на бесплатный проезд и в этих автобусах.

Ранее сообщалось, что в Химках после жалобы местной жительницы начали строить новые остановочные павильоны.