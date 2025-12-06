В Химках после жалобы местной жительницы начали строить новые остановочные павильоны

В подмосковных Химках на Коммунальном проезде приступили к обустройству новых остановочных пунктов общественного транспорта, сообщила в телеграм-канале пресс-служба администрации городского округа.

Работы начались возле дома №16 сразу с двух сторон дороги. Отмечается что инициатива реализуется после личного обращения жительницы к главе Химок.

Руководитель городского округа Елена Землякова подчеркнула необходимость качественного выполнения подхода к новым остановкам, особенно в преддверии зимнего периода, чтобы обеспечить безопасный путь школьникам.

В рамках проекта уже разработана и согласована новая схема организации дорожного движения. Подрядчик приступил к установке современных остановочных павильонов, которые планируется ввести в эксплуатацию до 15 декабря.

Отмечается, что всю необходимую документацию направили перевозчикам для включения новых точек остановки в маршруты автобусов №14 (Химки — Ивакино) и №342к (Клязьма — метро «Речной вокзал»).

Также администрация Химок направила запрос в Департамент транспорта Москвы о добавлении остановок в маршрут №1342к (метро «Беломорская» — Поворот на Хлебниково).

Кроме павильонов, на участке появится оборудованный кнопкой вызова пешеходный светофор. Эти меры обеспечат ученикам школы «Лидер» и жителям близлежащих районов Вашутино, Ивакино, Клязьма, Новогорск-Планерная удобную и безопасную транспортную доступность к железнодорожной станции «Химки» и станциям метро.

Ранее сообщалось, что в Химках депутаты проверили работу роддома, открывшегося после капремонта.