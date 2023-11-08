«Замершие отношения»: Артистка Железняк рассказала о родственниках из Украины

У заслуженной артистки РФ Олеси Железняк на Украине живут родственники, общение с которыми после начала СВО перетрансформировалась, пишет интернет-издание « Абзац ».

Первое время артистка пыталась поддерживать отношения с родственниками. Затем поняла, что точки зрения относительно многих вопросов совершенно не совпадают. Решила, что стоит взять паузу.

«У нас сейчас замершие отношения», - отметила Олеся Железняк

У Олеси на Украине проживает брат, который поддерживает связь с сестрой артистки. Иногда он пишет сестре. Олесю это успокаивает, значит, живой. Есть у артистки и собственное мнение относительно того, почему началось СВО.

У России нет цели убивать кого-то. Иногда настает момент, когда человек или целая страна совершает ошибки, сбивается с правильного курса. Тогда надо оттряхнуть человека или государство, чтобы вернуть к жизни. СВО - это своеобразный толчок, чтобы украинцы поняли, что происходит вокруг них.

Олеся Железняк в ноябре 2022 года выступала перед военными СВО. Она поддерживает соотечественников, которые находятся в зоне спецоперации. При этом, женщина не воспринимает Украину как врага России. Артистка поделилась воспоминаниями, как участвовала в съемках сериала «Сваты».

«И я помню, что у меня мысль: ну конечно, только здесь мог быть Гоголь. Здесь в воздухе это все, его образы, они через тебя проходят. Там все дышит тем, что он писал. Ну что Гоголь, что он, украинец? Гоголь – русский, потому что это все Россия. Как разделить Булгакова? Я была в музее Булгакова, я помню Андреевский спуск [в Киеве], «Белую гвардию», которая там была написана. А «Мастер и Маргарита» – это Москва, которая здесь. Как ты это разделишь?» – подчеркнула Железняк.

Артистка уверена, что у Украины и России общая культура, традиции и история. Надо найти юридический способ решения проблемы, чтобы обе страны могли и дальше развиваться в одном направлении.

Из-за неудач на линии фронта на Украине зреет военный переворот. Эксперты уверены, что Владимира Зеленского на Западе уже списали со счетов. Кто же станет новым президентом Украины? Разбиралось «Подмосковье сегодня».