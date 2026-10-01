Гости свадьбы по просьбе молодоженов принесли корм для животных вместо букетов

Свадебное торжество в Новокузнецке превратилось в акцию помощи бездомным животным. Пара, вступавшая в брак, заранее предупредила приглашенных: вместо привычных букетов цветов они просят принести корм для питомцев из приюта. Собранное после праздника супруги отвезли в учреждение, сообщил VSE42.RU .

Историей поделились представители новокузнецкого приюта «Шанс на жизнь» — пост появился на страницах организации в социальных сетях. Как уточнили в приюте, инициатива исходила от самих молодоженов и была озвучена еще до торжества.

«Идея дарить на праздник не цветы, а корм для наших хвостиков — по-настоящему светлая и очень нужная. Это не просто помощь приюту — это возможность каждый день кормить тех, кто пока ждет своего дома», — написали в публикации.

Когда свадьба завершилась, пара приехала в приют, чтобы лично передать подарки. В разговоре с корреспондентом VSE42.RU сотрудница организации уточнила объем собранного: гостям удалось накопить примерно пять крупных мешков корма.

«Да, ребята попросили, чтобы на свадьбу гости приходили не с цветами, а с кормом для животных. Ребята после свадьбы привезли это все нам. Удалось собрать около пяти больших мешков», — рассказали в приюте.

Любопытная деталь: подобный опыт у приюта уже был. Как выяснил журналист VSE42.RU, годом ранее молодые люди тоже обращались к гостям с просьбой приносить на свадьбу корм для животных вместо цветов. В «Шансе на жизнь» поблагодарили и супругов, и всех, кто откликнулся на их просьбу. Сотрудники выразили надежду, что добрая традиция не останется единичным случаем и получит продолжение.

Ранее сообщалось, что около ₽353 млн направили на выплаты к юбилеям свадеб жителей Подмосковья.