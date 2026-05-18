Замки, печати и пустые кабинеты: скандал с китайским массажистом лишил россиян медицинской помощи

Как выяснилось, руководство клиники решило пойти на отчаянный риск. Для проведения сеансов восточной терапии здесь наняли гражданина Китая. Массажист работал в обход всех установленных законом требований и процедур. При этом, как отмечают в ведомстве, медицинское учреждение прекрасно осознавало противоправность своих действий, но все равно пошло на нарушение.

По информации издания, главные пострадавшие от этой скандальной истории — простые горожане. Работа медучреждения временно приостановлена, а значит, жители Прокопьевска на ближайшее время лишились возможности получать там медицинскую помощь.

«Суд признал юридическое лицо виновным в совершении административного правонарушения и постановил приостановить работу медицинского центра на 18 суток», — официально сообщили представители пресс службы ведомства.

По информации издания, на входе в клинику теперь висят замки и судебные печати. Внутри, по словам приставов, на ближайшие две недели воцарится полная тишина. При этом сотрудники ведомства обещают регулярно проверять это место. Меры приняты для того, чтобы руководство центра самовольно не открыло заведение. Нарушителям грозят дополнительные санкции.

Ранее сообщалось, что переселенец из Казахстана тайно уехал из Томской области в Кузбасс.