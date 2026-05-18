«22 рубля за килограмм сосисок»: российские оптовики тоннами продают просрочку в телеграме

В российской нише теневой интернет-торговли выявлена новая схема: оптовые поставщики наладили реализацию крупных партий продуктов с истекшим сроком годности через закрытые телеграм-сообщества. Как сообщают «Известия» , в таких каналах покупателям предлагают неликвид вместе с бракованными товарами по цене существенно ниже рыночной.

Так, килограмм испорченных курино-говяжьих сосисок продавался всего за 22 рубля. При такой стоимости производитель зарабатывает на утиль-сырье 1,625 млн рублей, хотя данные продукты должны были быть уничтожены.

По словам руководителя одного из складов молочной продукции в Московской области, подобные каналы сбыта просрочки действуют на многих предприятиях. За три дня до окончания срока годности администрация раздавала сотрудникам списанные товары, а те, в свою очередь, выставляли их за копейки на сайтах бесплатных объявлений.

«Мне известно, что просроченный майонез сдавали в точки по продаже шаурмы, а творог с истекшим сроком несли в пекарни. Маленькие предприятия очень любят покупать просрочку», — добавила собеседница.

Еще один распространенный метод утилизации испорченной продукции — переработка в готовые полуфабрикаты. Просто вывезти такие товары на свалку оказывается дороже. Чтобы скрыть неприятный запах и внешний вид, в сырье щедро добавляют специи и усилители вкуса.

Юрист Екатерина Краснова отметила, что за стандартные санитарные нарушения производителям и продавцам грозит штраф до 10 тысяч рублей. Однако за несоблюдение технических регламентов, повлекшее вред здоровью, сумма взыскания может достигать 600 тысяч рублей.

