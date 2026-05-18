ООО «ТАИ» объявляет открытый аукцион и сообщает о торгах по заложенному арестованному имуществу 02 июня

Форма аукциона - открытая по составу участников и открытая по форме подачи предложений о цене. Победителем торгов признается участник, предложивший максимальную цену.

Дата, время проведения торгов – 02.06.2026 г. в 12 ч. 00 мин. по моск. вр.

Дата начала приема заявок на участие в торгах – 18.05.2026 г.

Организатор торгов (Продавец) – ООО «Торги арестованным имуществом», действует на основании ГК № 100095304124100017 от 19.08.2024г.

Основание проведения торгов – поручения ТУ ФАУГИ в МО, постановления СПИ ГУФССП по МО.

Изв. 1. Залож. арест. недвиж. имущ-во. Первич. торги. Задаток 2% от нач. цены:

1. Кв-ра, общ.пл. 33,2 кв.м., к/н: 50:04:0010345:100, адрес: МО, г. Дмитров, ул. Маяковского, д. 5, кв. 3. П.1087-ТАИ от 07.05.26. Собств: Михайлова В.Г. Взыск: ПАО Сбербанк. Цена: 2 253 600,00 р.

2. Кв-ра, общ.пл. 32,1 кв.м., к/н: 50:09:0000000:136529, адрес: МО, р-н Клинский, г. Высоковск, ул. Ленина, д. 26, кв. 29. П.1076-ТАИ от 04.05.26. Собств: Сергеева О.Ю. Взыск: АО ТБанк. Цена: 2 603 104,80 р.

3. Кв-ра, общ.пл. 44,7 кв.м., к/н: 50:09:0000000:96895, адрес: МО, г. Клин, пр-зд Бородинский, д. 8, кв. 97. П.1078-ТАИ от 04.05.26. Собств: Джаббаров Р.К. Взыск: Взыск: ПАО Сбербанк. Цена: 3 245 310,00 р.

4. Кв-ра, общ.пл. 31,8 кв.м., к/н: 50:18:0050401:940, адрес: МО, Можайский р-н, с. Поречье, ул. Гагарина, д. 1, кв. 1. П.1072-ТАИ от 04.05.26. Собств: Бабаханов Р.К. Взыск: АО ТБанк. Цена: 1 446 328,00 р.

5. Кв-ра, общ.пл. 43,7 кв.м., к/н: 50:47:0021802:190, адрес: МО, г. Орехово-Зуево, ул. Муранова, д. 33, кв. 47. П.1092-ТАИ от 07.05.26. Собств: Богачева Н.С. Взыск: АО Альфа-Банк. Цена: 2 830 800,00 р.

6. Зем.уч., общ.пл. 1246 +/- 7,06 кв.м., к/н: 50:24:0060514:566, адрес: МО, р-н Орехово-Зуевский, д. Смолево (Новинское с/п), ул. Радужная, участок 9. П.1094-ТАИ от 07.05.26. Собств: Селедцов А.В. Взыск: ПАО Сбербанк. Цена: 924 408,00 р.

7. Кв-ра, общ.пл. 46,1 кв.м., к/н: 50:13:0000000:61451, адрес: МО, г. Пушкино, мкр. Мамонтовка, ул. Мира, д. 10, кв. 44. П.1089-ТАИ от 07.05.26. Собств: Крутченская В.Г. Взыск: ООО Афанасьевский-7. Цена: 2 925 600,00 р.

8. Кв-ра, общ.пл. 53,4 кв.м., к/н: 50:48:0000000:15155, адрес: МО, г. Реутов, ул. Лесная, д. 6, кв. 127. П.1079-ТАИ от 04.05.26. Собств: Мырзыбаева А.Ч. Взыск: ПАО Промсвязьбанк. Цена: 7 022 825,60 р.

9. Жил. дом, общ.пл. 74,2 кв.м., к/н: 50:05:0130116:648; Зем.уч., общ.пл. 1100 кв.м., к/н: 50:05:0130116:126. Адрес: МО, г.о. Сергиево-Посадский, тер. ДПК Редриковы горы, д. 162. П.1071-ТАИ от 04.05.26. Собств: Кечакмадзе Е.Б. Взыск: АО Газпромбанк. Цена: 4 290 400,00 р.

10. Жил. дом, общ.пл. 108 кв.м., к/н: 50:32:0020205:3096; Зем.уч., общ.пл. 1000 +/-33 кв.м., к/н: 50:32:0020205:2588, адрес: МО, г.о. Серпухов, д Глазово, тер. Квартал В, д. 100. П.1080-ТАИ от 07.05.26. Собств: Костенко Е.В. Взыск: ПАО Сбербанк. Цена: 6 190 400,00 р.

11. Зем.уч., общ.пл. 940 +/-21 кв.м., к/н: 50:32:0030225:5071, адрес: МО, Серпуховский р-н, в р-не д. Клейменово. П.1083-ТАИ от 07.05.26. Собств: Казарян Л.А. Взыск: ПАО Сбербанк. Цена: 373 500,00 р.

12. Зем.уч., общ.пл. 678 +/-9 кв.м., к/н: 50:32:0030225:10018, адрес: МО, г. Серпухов, д. Съяново-2. П.1086-ТАИ от 07.05.26. Собств: Аксенова А.Б. Взыск: ПАО Сбербанк. Цена: 360 800,00 р.

13. Кв-ра, общ.пл. 105,5 кв.м., к/н: 50:10:0010103:10467, адрес: МО, г. Химки, пр-кт Мельникова, д. 25, кв. 152. П.1075-ТАИ от 04.05.26. Собств: Цынтару А.Н. Взыск: АО Альфа-Банк. Цена: 15 076 034,40 р.

14. Кв-ра, общ.пл. 44,1 кв.м., к/н: 50:10:0060202:723, адрес: МО, г. Химки, мкр. Сходня, ул. Микояна, д. 3, кв. 21. П.1077-ТАИ от 04.05.26. Собств: Дунаев Р.А. Взыск: АО Альфа-Банк. Цена: 4 535 200,00 р.

15. Кв-ра, общ.пл. 43,9 кв.м., к/н: 50:44:0020202:1467, адрес: МО, г. Фрязино, пр-кт Мира, д. 22, кв. 189. П.1068-ТАИ от 04.05.26. Собств: Решетовская М.Н. Взыск: ПАО Сбербанк. Цена: 3 946 400,00 р.

Изв. 2. Залож. арест. недвиж. имущ-во. Повтор. торги. Задаток 2% от нач. цены:

1. Зем.уч., общ.пл. 1150 +/- 24 кв.м., к/н: 50:06:0070501:1703, адрес: МО, Шаховской р-н, дер. Кобылино. П.976-ТАИ от 23.03.26. Собств: Гущина Т.В. Взыск: ПАО Сбербанк. Цена: 233 920,00 р.

2. Зем.уч., общ.пл. 600 +/- 17 кв.м., к/н: 50:03:0040280:1065; жил. дом, общ.пл. 122,1 кв.м., к/н: 50:03:0040280:8398. Адрес: МО, г.о. Клин, д. Борис-Глеб, тер. КП «Лучезарово», ул. Светлая, д. 1. П.1002-ТАИ от 06.04.26. Собств: Мироненко Я.А. Взыск: ПАО Сбербанк. Цена: 3 606 975,00 р.

3. Жил. дом, общ.пл. 160 кв.м., к/н: 50:20:0040112:122; Зем.уч., общ.пл. 450 кв.м., к/н: 50:20:0040112:79. Адрес: МО, г. Одинцово, тер. СНТ «Геракл», уч. 15. П.1016-ТАИ от 10.04.26. Собств: Казакова Е.Е. Взыск: ООО «Ипита». Цена: 13 806 351,27 р.

4. Кв-ра, общ.пл. 28,8 кв.м., к/н: 50:65:0040407:1273, адрес: МО, г.о. Пушкинский, г. Красноармейск, ул. Морозова, д. 16, кв. 75. П.1013-ТАИ от 06.04.26. Собств: Долгополов В.В. Взыск: ООО «Афанасьевский-7». Цена: 2 244 000,00 р.

5. Кв-ра, общ.пл. 76,3 кв.м., к/н: 50:09:0070707:4156, адрес: МО, г. Химки, д. Подолино, мкр. Велтон Парк, ул. Беговая, д. 10, кв. 162. П.1026-ТАИ от 10.04.26. Собств: Казарян В.Г. Взыск: ООО СФО Меркурий. Цена: 9 491 440,00 р.

6. Кв-ра, общ.пл. 49,6 кв.м., к/н: 50:10:0000000:7166, адрес: МО, г. Химки, мкр. Планерная, д. 18, кв. 29. П.1027-ТАИ от 10.04.26. Собств: Расторгуев С.А. Взыск: АО Банк БЖФ. Цена: 5 558 320,00 р.

Место приема заявок: ЭТП «Фабрикант»: https://www.fabrikant.ru/.

Дата окончания приема заявок –29.05.2026 г.

Изв. 3. Залож. арест. недвиж. имущ-во. Первич. торги. Задаток 2% от нач. цены:

1. Жил. дом, общ.пл. 36,7 кв.м., к/н: 50:34:0010501:5090; Зем.уч., общ.пл. 1500 кв.м., к/н: 50:34:0010501:2449, адрес: МО, г.о. Коломна, с. Нижнее Хорошово, ул. Вишневая, д. 13. П.1084-ТАИ от 07.05.26. Собств: Пахомова О.А., Пахомов И.Н. Взыск: ПАО Сбербанк. Цена: 1 800 000,00 р.

2. Жил. дом, общ.пл. 74,2 кв.м., к/н: 50:05:0130116:650; Зем.уч., общ.пл. 1100 кв.м., к/н: 50:05:0130116:125. Адрес: МО, г.о. Сергиево-Посадский, тер. ДПК Редриковы горы, д. 161. П.1069-ТАИ от 04.05.26. Собств: Пантелеев А.А. Взыск: АО Газпромбанк. Цена: 461 119,20 р.

3. Жил. дом, общ.пл. 74,2 кв.м., к/н: 50:05:0130116:656; Зем.уч., общ.пл. 1196 +/-24 кв.м., к/н: 50:05:0130116:178. Адрес: МО, г.о. Сергиево-Посадский, тер. ДПК Редриковы горы, д. 155. П.1074-ТАИ от 04.05.26. Собств: Фоменко Р.П. Взыск: АО Газпромбанк. Цена: 482 780,00 р.

Изв. 4. Залож. арест. недвиж. имущ-во. Повтор. торги. Задаток 2% от нач. цены:

1. Кв-ра, общ.пл. 36,4 кв.м., к/н: 50:12:0080504:2290, адрес: МО, г.о. Мытищи, д. Бородино, ул. Малая Бородинская, д. 1 к. 1, кв. 588. П.1008-ТАИ от 06.04.26. Собств: Алилуева Е.К. Взыск: ПАО Совкомбанк. Цена: 6 103 000,00 р.

Требования: Претендент должен пройти рег-цию на ЭТП в соотв-ии с регламентом ЭТП. Получить доп. инф-цию об аукционе и о правилах его проведения, можно на сайтах: https://torgi.gov.ru, https://auction.msk.ru/, https://www.fabrikant.ru/, https://tai-torg.ru/, тел.: +7(995)916-82-82, e-mail: torgaim@bk.ru.