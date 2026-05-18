Молодых участников приглашают представить творческие проекты в борьбе с коррупцией в 2026 году

В 2026 году Генеральная прокуратура Российской Федерации объявила о запуске международного молодежного конкурса социальной рекламы «Вместе против коррупции!». Инициатива направлена на привлечение внимания молодых людей к проблеме коррупции и формирование активной гражданской позиции с помощью творческих форм самовыражения.

Прием заявок начался 1 мая и продлится до 1 октября 2026 года. Участникам предлагается подготовить работы в различных форматах, включая плакаты, рисунки и видеоролики, посвященные антикоррупционной тематике. Подать материалы можно через официальный сайт проекта.

Конкурс проводится по трем номинациям, среди которых определят лучшие плакаты, рисунки и видеоролики. К участию допускаются представители молодежи, разделенные на две возрастные категории: от 10 до 17 лет и от 18 до 25 лет.

Организаторы уточнили, что правила участия размещены на официальном ресурсе конкурса и переведены на все официальные языки ООН, что обеспечивает доступность для международной аудитории. Итоги планируется подвести к Международному дню борьбы с коррупцией.