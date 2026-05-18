«Удар по кошельку». Аренда бунгало на пляже в Сочи подорожала до 27,7 тыс. рублей в неделю

К началу летнего сезона пляжи Сочи и Адлера начинают принимать туристов. Однако стоимость отдыха на побережье уже превысила прошлогодние показатели.

Не все пляжные зоны окончательно утвердили расценки на лежаки и дополнительное оснащение, но общая тенденция указывает на повышение цен. Например, недельный отдых для семьи из трех-четырех человек в пляжном комплексе «Маяк», расположенном на Центральной набережной Сочи, обойдется в 15,5 тыс. рублей. В 2025 году аналогичный набор услуг — два лежака, пара кресел-мешков, стол и зонт — стоил 12,5 тыс. рублей.

На пляжах «Маяк» и «Ривьера» недельный отдых для двоих потянет на 11,9 тыс. рублей. Аренда отдельного бунгало на галечной полосе будет стоить примерно 27,7 тыс. рублей.

Для постояльцев популярного сочинского отеля «Жемчужина» пользование пляжем остается бесплатным, а вот сторонним туристам лежак сдадут за 1 тыс. рублей в сутки — цена не изменилась по сравнению с прошлым годом. Абонемент на 15 дней также сохранил прежнюю стоимость: 11 тыс. рублей.

В Адлере аренда пляжного инвентаря традиционно дешевле. В среднем один день использования лежака летом 2026 года в Сочи, Адлере и Сириусе будет стоить от 600 до 1200 рублей. За места повышенной комфортности попросят от 3 до 20 тыс. рублей. С ценами ознакомился портал TourDom.

Ранее сообщалось о том, что сочинские отельеры экстренно снижают цены из-за падения спроса.