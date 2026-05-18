Пост педагога из Кемерова о проблемах школы собрал в Сети 17 тыс. просмотров

Педагог из Кемерова решилась на откровенный монолог в своем блоге на платформе социальной сети. Женщина рассказала подписчикам о том, что, по ее мнению, на самом деле разрушает современную школу. И призвала не искать крайних среди простых людей — учителей, учеников или их родителей. Главная беда, уверяет блогерша, кроется гораздо глубже, сообщил «Онлайн-журнал Сибдепо».

По словам педагога, бесконечный вал бюрократических бумажек и постоянно меняющиеся требования со стороны начальства выматывают даже самых преданных своему делу специалистов. Пока руководство заваливает школы новыми, зачастую, по мнению женщины, бессмысленными, указаниями и нормами, страдать приходится всем участникам процесса. И непонимающим ученикам, и их родителям, и тем же учителям, которые вынуждены работать на износ в условиях тотальной отчетности.

«Проблема школ в системе. <…> Огромное количество отчетов и вечно меняющиеся планы невозможно никуда впихнуть», — заявила она в видео.

По информации издания, публикация вызвала отклик у 17 тыс. зрителей. Многие из них в комментариях выразили поддержку блогерше, а также дополнили ее слова рассказами о других недостатках и недочетах в работе образовательных учреждений. Пользователи соцсетей в комментариях высказали мнение, что проблема действительно системная, и решать ее нужно на уровне управленческих решений, а не за счет героических усилий рядовых педагогов.

