Аромат цветения против стресса: психолог раскрыла секрет весенних прогулок — важно выбрать маршрут и сосредоточиться

Весной улицы наполняются узнаваемым ароматом распускающихся деревьев и кустарников. И этот период, как считает ростовский психолог Татьяна Разумовская, идеально подходит для проведения так называемых «антистресс-прогулок», сообщила rostovgazeta.ru.

По мнению эксперта, весеннее цветение напрямую воздействует на эмоциональную сферу человека и способствует снижению уровня тревожности. Причем особенно сильный эффект дают те запахи, что знакомы большинству горожан с самого детства. В первую очередь речь идет об аромате жерделы (абрикоса) и других плодовых деревьев.

«Ароматы цветущих растений связаны с эмоциональной памятью. Они могут вызывать чувство спокойствия, радости и внутреннего комфорта», — отметила эксперт.

Для многих россиян деревья — не просто часть городского пейзажа, а настоящие «якоря» личных воспоминаний, отметила психолог. Связано это в том числе и с тем, что раньше плодовых насаждений в некоторых городах было значительно больше. Однако со временем их стали заменять на другие породы — без плодов и зачастую без цветения. Такое решение, пояснила Разумовская, принималось для того, чтобы сохранять улицы чистыми и уменьшить количество опадающих фруктов.

«Такие запахи усиливают ощущение стабильности и безопасности, как бы переносят нас в детство. Это тот период, когда человек находился под опекой и защитой родителей, испытывал меньше стресса от необходимости принимать самостоятельные решения», — пояснила Разумовская.

Психолог высказала мнение, что весна — это лучшее время, чтобы использовать городскую среду в качестве доступного и эффективного ресурса для восстановления сил и эмоциональной разгрузки. Ароматы цветущих деревьев, по ее словам, помогают расслабиться, вернуться в приятные моменты прошлого и снизить ежедневный уровень стресса без каких-либо дополнительных затрат.

Фото: [ «Подмосковье сегодня»/Роман Малышенко ]

«Антистресс-прогулки работают за счет сочетания факторов: визуальной красоты, свежего воздуха и запахов. Это комплексное воздействие на психику», — подчеркнула она.

Однако, как подчеркивает психолог, одного желания гулять недостаточно — важно грамотно проложить маршрут. Специалист советует отдавать предпочтение зеленым улицам, парковым зонам и спокойным, тихим районам. Именно там, где меньше городского шума и больше цветущих деревьев, эффект от прогулки будет максимальным.

«Идеальный маршрут — это чередование открытых пространств и аллей. Например, можно начать с оживленной улицы, а затем уйти в парк или сквер, где больше зелени и меньше людей», — рекомендовала психолог.

Кроме того, Татьяна Разумовская рекомендует не просто механически передвигаться по выбранному маршруту, а включать осознанность. Стоит специально обращать внимание на окружающие детали: вслушиваться в звуки, вглядываться в оттенки распустившейся листвы и, конечно, вдыхать ароматы цветущих растений.

«Даже 20–30 минут такой прогулки могут заметно снизить уровень стресса», — добавила Разумовская.

Ранее сообщалось, что добрые поступки могут снижать тревожность и стресс.