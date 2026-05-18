Радушный прием, солидные выплаты и побег под покровом ночи: как переселенец нарушил обязательства перед властями

Попытка сменить один российский регион на другой обернулась для 30-летнего выходца из Казахстана серьезными финансовыми проблемами. Мужчина участвовал в государственной программе по добровольному переселению соотечественников. Изначально он выбрал для жизни и работы Томскую область, сообщил «Онлайн-журнал Сибдепо».

Как сообщается, местные власти выполнили перед гражданином все обязательства. Ему выплатили подъемные средства — солидную сумму на переезд и обустройство на новом месте. Однако переселенец не стал дожидаться истечения обязательного срока, в течение которого он должен был прожить в регионе. Мужчина тайком покинул Томскую область и перебрался в город Мариинск Кемеровской области (Кузбасс).

«Одним из условий Госпрограммы является обязанность не менее чем 3-хлетнего проживания ее участника на территории», — официально заявили в Мариинском городском суде.

По информации издания, сотрудники полиции вычислили покинувшего регион мужчину по его новой прописке. Правоохранители незамедлительно обратились в суд с иском о возврате выплаченных средств.

По данным издания, сам ответчик на заседания являться не захотел: он систематически игнорировал повестки. Суд принял решение в пользу государства. Теперь переселенцу придется вернуть около 80 тыс. руб., полученных от властей Томской области.

