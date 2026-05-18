Отказ возвращаться домой стоил полмиллиона: россиянин поджег квартиру бывшей жены
МВД: житель Гурьевска поджег квартиру бывшей супруги за отказ возвращаться
Фото: [«Подмосковье сегодня»/Роман Малышенко]
В Гурьевске перед судом предстанет местный житель, который не смог справиться с обидой на бывшую жену. Мужчина решил поджечь квартиру, где ранее жила его семья. Согласно версии следствия, женщина отказалась возвращаться к нему домой, сообщил VSE42.RU.
По данным следствия, семейная драма развернулась после очередного выяснения отношений. Женщина, уставшая от скандалов, забрала детей и ушла из квартиры. Ее супруг, находившийся под воздействием алкоголя, позвонил и потребовал немедленного возвращения. Получив отказ, пьяный мужчина не успокоился, а, напротив, решил действовать. Он пошел за горючей смесью, чтобы осуществить задуманное.
По данным издания, вернувшись в жилище, он поджег мебель, полы и стены. Когда пламя разгорелось по-настоящему, кузбассовец убедился, что огонь уже не погасить, и спокойно ушел к соседям. Вскоре жильцы дома почувствовали запах гари и вызвали пожарных. Прибывшие на место сотрудники МЧС оперативно ликвидировали возгорание.
«Причастность обвиняемого к совершению преступления подтверждена заключениями проведенных экспертиз и показаниями свидетелей. В результате противоправных действий фигуранта квартира пришла в полную негодность для проживания, также огнем была уничтожена большая часть мебели и бытовой техники», – сообщили в ГУ МВД по Кузбассу.
Полицейские быстро установили личность поджигателя и задержали его. В отношении мужчины возбудили уголовное дело. Сумма причиненного ущерба, как уточняется, превысила 500 тыс. руб.
В настоящий момент уголовное дело направлено в суд. Максимальное наказание, которое грозит кузбассовцу, — до пяти лет лишения свободы.
