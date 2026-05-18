«Квартирный бум». За шесть лет объем аренды вырос на рекордные 34%

Самый высокий спрос на рынке аренды жилья по-прежнему фиксируется на студии и однокомнатные квартиры с качественным ремонтом и удобным расположением. По данным ДОМ.РФ, в первом квартале объем предложения арендного жилья вырос на 34% — это максимальный показатель за последние шесть лет. Об этом агентству «Прайм» сообщила Елена Фирсова, директор по продажам ГК «Развитие».

Более половины всех сдаваемых объектов приходится на студии и «однушки». Инвесторы отдают предпочтение именно таким форматам из-за более низкого порога входа, быстрого поиска арендаторов и предсказуемой доходности. В крупных городах реальная годовая доходность от сдачи жилья в аренду достигает 6–15%.

Как отметила Фирсова, со временем арендаторы стали предъявлять более высокие требования к качеству. Цена все чаще оценивается в связке с состоянием объекта, и многие собственники выбирают квартиры с готовой отделкой от застройщика — это позволяет начать сдачу сразу после получения ключей.

Спрос на многокомнатные семейные квартиры остается устойчивым, однако инвесторы обращают на них внимание реже из-за высокой стоимости. При этом в долгосрочной перспективе такие объекты обладают потенциалом удорожания вследствие ограниченного предложения. На текущий момент наибольшей ликвидностью пользуются небольшие квартиры с современным ремонтом.

