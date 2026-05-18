Петербург накрывает аномальное тепло до +27: врач перечислила, что можно и нельзя делать в жару

Уже на этой неделе, в конце мая, столбики термометров в Петербурге могут подняться до плюс 27 градусов — для города это аномально высокая температура. О том, как пережить духоту без вреда для здоровья, « Фонтанке » рассказала врач-терапевт Мария Рыбакова.

По ее словам, в жару критически важно соблюдать питьевой режим. Лучше всего пить чистую воду маленькими глотками каждые 15–20 минут, в качестве альтернативы подойдут прохладный зеленый чай и минеральная вода. Поддерживать водный баланс помогут фрукты и зелень. Одежду для прогулок стоит выбирать светлую, из натуральных тканей, не прилегающую плотно к телу, и обязательно надевать головной убор. Шею, затылок, лоб, запястья и голени врач советует протирать влажными салфетками — это помогает охладить организм. При ухудшении самочувствия нужно немедленно зайти в любое прохладное помещение, например в магазин.

От чего Рыбакова рекомендует отказаться: от ледяных и сладких газированных напитков, алкоголя, кофе и крепкого чая; от прогулок под прямыми солнечными лучами — лучше идти по тени; от тяжелой пищи вроде жирного мяса, сала, майонеза, орехов и сладкого; от физических упражнений под солнцем; от купания в водоемах, где вода еще не прогрелась.

Особенно осторожными в такую погоду должны быть люди с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Им необходимо контролировать артериальное давление, поскольку при перегреве возникает риск кризов. Если человек резко почувствовал слабость, тремор конечностей и заметил покраснение лица, возможно, произошел скачок давления. В таком случае нужно зайти в прохладное место или сесть в тень, но ни в коем случае не обливаться холодной водой — резкий контраст способен вызвать спазм сосудов и только ухудшить состояние. Если симптомы не проходят, следует обратиться к врачу.

К группе риска во время жаркой погоды врач отнесла маленьких детей, пожилых людей и пациентов с ишемической болезнью сердца, гипертонией и сахарным диабетом. Роспотребнадзор добавляет: лучше избегать нахождения на улице с 11 до 16 часов, чаще проветривать помещения, не забывать о солнцезащитных кремах и очках, планировать поездки на машине на утро или вечер и не переохлаждаться.