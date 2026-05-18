Кузбасс готовится к холодам в мае: в регионе экстренно включают отопление в жилых домах и соцобъектах

В Кузбассе из-за резкого ухудшения погодных условий вернули отопление. Причем не только в детские сады, школы и больницы, но и в обычные жилые дома. Такое решение приняли региональные власти после тревожных прогнозов синоптиков, рассказал губернатор Кемеровской области Илья Середюк, сообщил «Онлайн-журнал Сибдепо».

По данным метеорологов, на текущей неделе и в начале следующей в Кузбассе ожидается значительное похолодание. Синоптики прогнозируют низкие температуры, которые будут сопровождаться дождями и переходом в мокрый снег.

«Мы говорили о том, что нужно сохранить циркуляцию, а это значит, что будет более легким процесс подачи тепла. И вот в тех муниципальных образований, где так и поступили, подача тепла возможна в короткие сроки», — отметил глава региона.

Глава региона уточнил, что всего в Кузбассе насчитывается 908 котельных и различных источников генерации тепла. На сегодняшний день специалисты успели запустить 355 из них. Но процесс не останавливается.

Илья Середюк поручил профильным ведомствам как можно быстрее обеспечить бесперебойное теплоснабжение потребителей. Особое внимание, подчеркнул губернатор, сейчас следует уделить контролю за работой отопительных систем, чтобы предотвратить возможные аварии и быстро реагировать на любые нештатные ситуации в условиях холодной и сырой погоды.

