«Фруктовая ловушка для желудка». Названа безопасная доза киви в день
Диетолог и нутрициолог София Кованова в интервью aif.ru рассказала, какое количество киви можно съедать за день без негативных последствий для организма.
Специалист предупредила, что при гастрите и повышенной кислотности желудка включать киви в рацион следует аккуратно.
«В день можно съесть три киви. Этот фрукт хорошо влияет на пищеварение из-за фермента актинидина и клетчатки. Кроме того, киви полезно употреблять вечером, поскольку у некоторых людей улучшается качество сна благодаря сочетанию серотонина, витамина С и антиоксидантов», — отметила диетолог.
Кованова добавила, что киви отличается высокой кислотностью. Чрезмерное употребление фрукта, особенно на голодный желудок, способно спровоцировать изжогу или раздражение слизистой оболочки желудка.
Ранее гастроэнтеролог Андрей Харитонов сообщил, что зеленые киви спасают от хронических запоров.