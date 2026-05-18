Зумеры против миллениалов: кто живёт от зарплаты до зарплаты?

Каждый второй зумер тратит меньше половины зарплаты. К такому выводу пришли специалисты сервиса «Апельсин» (результаты есть у «Газеты.Ru» ). Согласно опросу, 46% респондентов поколения Z расходуют не более 50% дохода, а 27% признались, что тратят почти все заработанное.

У миллениалов ситуация иная: 40% оставляют на жизнь более половины зарплаты, и лишь 5% практически полностью ее выбирают.

Импульсивные покупки — редкость для обоих поколений: так ответили 82% зумеров и 70% миллениалов. Ежемесячные траты большинства молодых людей (64%) составляют от 5 до 25 тыс. рублей. У миллениалов чаще всего (50%) уходит от 25 до 50 тыс.

Бюджет и тех, и других в первую очередь съедают продукты — это главная статья расходов для 70% миллениалов и 46% зумеров. Дальше начинаются различия: поколение Z активнее тратится на одежду и обувь (27%), тогда как миллениалы направляют средства на жилье (20%): аренду, ипотеку, коммуналку.

Зумеры экономят на еде (27%), гаджетах (18%) и такси (18%). Миллениалы сокращают траты на салоны красоты (25%), впечатления (20%), а также на технику с такси (по 20%). Почти во всем себе отказывают 36% зумеров и 25% миллениалов.

Большинство стараются откладывать: 64% и 55% соответственно. Финансовая подушка есть у 55% миллениалов и 45% зумеров. Меньше 10% дохода откладывают 46% молодежи и 35% их старших коллег. Кредиты берут чаще миллениалы (70% против 27% у зумеров). В опросе участвовали более тысячи россиян.

