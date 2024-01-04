Заммэра Москвы: Последствия аварии на подстанции после пожара в столице ликвидированы

Заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков проинформировал, что последствия аварии на подстанции в столице на северо-востоке ликвидированы: отопление подано во все жилые и нежилые помещения, сообщает агентство «РИА Новости» .

«На данный момент работы проведены. Несколько трансформаторных подстанций включились по автоматической системе, по другим в результате переключения и сборки инженерных систем проведены включения. По ряду РТП подключены передвижные дизель-генераторы, сейчас идет наладка систем отопления. В результате отключения где-то произошло завоздушивание. И на данном этапе практически все жилые и нежилые помещения подключены к отоплению.», - рассказал заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков

В четверг, 4 января, примерно в 6 утра на подстанции Бескудниково произошел пожар, в последствии которого один из трансформаторов полностью перестал работать. Продукты горения распространились по помещению быстро, в результате чего остальные трансформаторы также перестали функционировать.

В связи с этим в ряде районов Москвы пропала электроэнергия, что в свою очередь отразилось на работе тепловых пунктов и отопления.

В настоящее время специалистам удалось запустить резервную систему. Теперь они могут выполнять работы непосредственно на подстанции. Бригады переведены в усиленный режим работы. Мэр Москвы контролирует ход работ.

«Работа сейчас продолжается, все службы в усиленном режиме работают, выполняют мероприятия, необходимые к тому, чтобы и тепло было в домах, и электрическая энергия», - рассказал заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков

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