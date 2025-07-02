«Заодно и город переименовали»: кузбассовцы заметили ошибку на новом табло на трассе

В соцсетях появилась фотография информационного табло, размещенного на трассе в Кузбассе. Жители региона сообщили об ошибке, допущенной в названии населенного пункта, сообщил «Онлайн-журнал Сибдепо».

По информации издания, фотографию разместил очевидец. Он рассказал, что информационное табло для участников движения находится на съезде с трассы Новокузнецк — Ленинск-Кузнецкий. На том участке водители могут повернуть в сторону населенного пункта Киселевск. Автор поста обратил внимание, что ранее этого информационного табло не было. Его установили недавно.

«Появилось новое информационное табло, а заодно и город переименовали…», — отметил автор снимка.

По данным издания, на табло есть указатели в сторону направления трех населенных пунктов Кузбасса: Киселевска, Кольчегиза и Кемерово. В слове Киселевск во втором случае пишется буква ё, однако на табло буква стоит совершенно в другом месте. Автор с иронией отметил, что город неофициально переименовали. Информацией, намерены ли исправлять ошибку на табло, издание не располагает.

Ранее сообщалось, что исключенный из ЛДПР Нилов решил доказать ошибку партии через суд.