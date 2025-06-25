Исключенный из ЛДПР Нилов решил доказать ошибку партии через суд

Депутат Госдумы Ярослав Нилов намерен оспорить в суде решение о своем исключении из ЛДПР. Это он подтвердил в разговоре с ТАСС.

Президиум высшего совета партии принял решение об отстранении Нилова 5 июня 2025 года, сославшись на нарушение партийной дисциплины. Нилов заявил, что в оформлении решения имеются процессуальные ошибки, и намерен добиваться справедливости через суд.

«Я буду обжаловать все решения, потому что в каждом решении, его оформлении, подготовке есть нюансы, ошибки процессуального характера. А дальше все — на решении суда», — рассказал парламентарий.

В ТАСС напомнили, что это уже не первый случай, когда ЛДПР расстается с заметными фигурами.

Так, в 2006 году из партии исключили Николая Курьяновича за организацию националистического марша и нарушение дисциплины. В 2016 году трое депутатов — Дмитрий Носов, Ирина Чиркова и Роман Худяков — были исключены за «предательство» и действия, порочащие репутацию партии. В 2023 году аналогичная участь постигла Василия Власова.

Ранее депутат Нилов предлагал запретить бесплатно обучать детей мигрантов в школах.