Запас масла на 12 месяцев: какие лайфхаки хозяйки Коган помогают сохранить продукт

Многодетная мама и домохозяйка из Подмосковья Дарья Коган поделилась с REGIONS, как сохранить сливочное масло без потери качества продукта.

Многодетная мама обратила внимание, что стоимость сливочного масла иногда меняется. Выгодно купив продукт, становится актуальным вопрос, как правильного его хранить. Дарья Коган считает, что оптимальный вариант — это заморозка. Однако важно выполнить четыре рекомендации.

Первый этап — подготовка нескольких кусков масла, которых будет достаточно для добавления в готовые блюда. Тогда хозяйке не придется каждый раз размораживать большой кусок масла. Готовые порционные куски необходимо запаковывать в два слоя: в пищевую пленку или пергамент, а затем в общий zip-пакет или контейнер.

Многодетная мама рекомендует маркировать продукт: подписать дату заморозки. Качественное масло может храниться до 12 месяцев при условии, что температура в морозильной камере достигает -18°C и ниже.

«Это (заморозка. — Прим. ред.) экономит бюджет, время на походы в магазин и избавляет от неприятных неожиданностей в виде испорченного масла. Главное — делать это с умом», — резюмирует Дарья Коган.

Если после разморозки у масла появляется нетипичный запах или вкус, его лучше использоваться исключительно для жарки или приготовления выпечки. Размораживать масло можно в микроволновой печи: короткими интервалами по 10-15 секунд. Иначе продукт растечется.

«Идеальный способ разморозки — медленный. Просто переложите нужный кусочек из морозилки на полку холодильника за несколько часов до использования», — советует Дарья Коган.

