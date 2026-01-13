Сибиряки против южан: что показал спор в Сети о том, является ли борщ разновидностью супа

Фудблогер и автор телеграм-канала «Завали Едальник» Василий Прокушев рассказал, кто прав в споре о борще. Дискуссия стала актуальной после появления в соцсети поста жителя Ставропольского края, жена которого назвала борщ разновидностью супа, а не отдельным блюдом, сообщил prmira.ru.

По информации издания, за четыре дня пост жителя Ставропольского края был прокомментирован пользователями 11 тыс. раз. Мужчина рассказал, что его жена-сибирячка была удивлена, почему борщ считается отдельным блюдом. По ее мнению, это просто одна из разновидностей супа.

По данным издания, многие россияне поддержали данное мнение. Они считают, что борщ — это суп. Россияне пишут в комментариях, из какого они региона. Такое мнение разделяют красноярцы, иркутяне, новосибирцы и другие сибиряки.

«Борщ — это разновидность супа. Не спорьте!» — написал россиянин.

Жители Крыма, Ростова-на-Дону, Краснодара и других южных регионов в комментариях поделились мнением, что борщ — это независимое блюдо. Один россиянин сравнил с пловом. По его мнению, блюдо нельзя назвать рисовой кашей с мясом.

«У нас всю жизнь борщ — это борщ, суп — это суп. Первый раз слышу, что борщ — это суп», — написал один из комментаторов.

Фудблогер Прокушев рассказал «ПМ», что суп — французское блюдо, которое изначально предполагало наличие отдельного бульона.

«Борщ сперва варился сразу с закладкой овощей. Потом под французским влиянием начал вариться, как суп. Вообще слово борщ — это южнославянский синоним слову щи», — пояснил эксперт.

