Затопленные тоннели и подвалы: в Туймазах прошло стихийное бедствие

Сильный дождь, который прошел в Таймазах в Башкирии, практически стал причиной разделения города на две части. Затопило тоннель, который и был условной разграничивающей чертой между сторонами населенного пункта.

В одной стороне города расположены важные социальные объекты, в том числе больница. Теперь у жителей нет возможности пересечь условную границу, но это не единственное последствие ливня, сообщает mkset.ru.

Жители расстроены тем фактом, что тоннель только недавно был отремонтирован. Местная власть выделила большую сумму денег на его реконструкцию. Также строительные работы проводили в центре города, где вода нарушила целостность дорожного покрытия.

Уровень воды такой, что она достигает до государственных номеров на автомобилях. Фото выкладывают жители города в социальных сетях. Также затопило одну площадку, которую недавно реставрировали. Подтопление произошло в коммерческих объектах и частных владениях.

Местные власти заверили граждан, что будут проверять ливневки и при необходимости очищать их. Но обратили внимание, что в день подтопления выпала месячная норма осадков, а с такими объемами не справится ни одна ливневка.