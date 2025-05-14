Затруднение дыхания у пациента в Кемерово было спровоцировано паразитом в печени

Пресс-служба Кузбасской клинической больницы скорой медицинской помощи имени М. Подгорбунского рассказала, как медикам удалось помочь пациенту. Мужчина обратился в больницу из-за затрудненного дыхания. В печени пациента обнаружили паразитов. Требовалась операция, сообщил «Онлайн-журнал Сибдепо».

В пресс-службе отметили, что при обращении 51-летний пациент также жаловался на дискомфорт в области правого подреберья, который появлялся после физических нагрузок. Медики провели комплексное обследование, по итогу которого выявили паразитов в печени. Требовалось удаление части печени. Однако хирургическое вмешательство могло негативно отразиться на дальнейшем здоровье пациента.

В пресс-службе сообщили, что медики разработали индивидуальный курс лечения, включающий операцию лапароскопической изоляции. Уже через месяц пораженный орган сформировался. Тогда медики приступили ко второму этапу лечения. Послеоперационный период прошел благополучно. Мужчину выписали из больницы. У него есть все шансы вернуться к трудовой деятельности.

«Пациент успешно прошел лечение и выражает огромную благодарность медицинскому персоналу хирургического отделения № 2 за его профессионализм», — указано в сообщении пресс-службы.

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