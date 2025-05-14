Насморк у ребенка позволил врачам выявить проглоченную батарейку

В московской больнице девочку дошкольного возраста доставили с симптомами, которые врачи сначала приняли за тяжелую вирусную инфекцию — температуру, кашель и рвоту. Однако реальный диагноз открылся лишь после рентгенологического исследования.

Как пишет MK.RU, врачи были удивлены, когда увидели снимок девочки. В пищеводе отчетливо просматривалась круглая тень. Оказалось, там застряла батарейка-таблетка. Она вызывала серьезные ожоги слизистой.

Двухчасовая операция позволила извлечь почерневший предмет. Детский хирург Иван Петров отметил, что ситуация страшная: симптомы проявляются далеко не сразу. Ребенок может долгое время ходить с чем-то в пищеводе, пока не наступает химическая реакция, вызывающая температуру. Родители часто начинают лечить от простуды, хотя это не она.

Девочке повезло — врачи успели вмешаться до того, как батарейка прожгла пищевод насквозь. Через месяц предстоит повторная госпитализация для проверки возможного образования рубцов, которые могут привести к сужению пищевода.

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