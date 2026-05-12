Зацепинг по-кузбасски: жители Кемерова обеспокоены играми школьников на остановке

Жители Кемерова выразили опасения из-за опасного увлечения, которое продемонстрировали местные школьники. Соответствующий пост с информацией о случившемся появился в социальных сетях, сообщил VSE42.RU .

Как рассказывают очевидцы, трое несовершеннолетних устроили рискованную «езду» в районе остановки общественного транспорта «Городская ГИБДД». Дождавшись момента, когда автобус или иное транспортное средство набрало скорость, подростки зацепились за него снаружи и проехали таким образом некоторое расстояние.

По информации издания, видеокадры, снятые очевидцами, также были опубликованы в интернете. Информации о том, пострадал ли кто-то из участников опасного трюка, на данный момент не поступало. Родителям рекомендовано провести беседы с детьми о недопустимости опасного времяпровождения.

