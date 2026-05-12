Семья Кашио, которая дружила с Майклом Джексоном, раскрыла шокирующие подробности о певце

Спустя много лет после смерти короля поп-музыки Майкла Джексона, его имя вновь оказалось в центре громкого скандала, который грозит перечеркнуть все его наследие. По информации RadarOnline, четверо членов семьи Кашио — Эдди, Доминик, Альдо и Мари-Николь — выступили с сенсационными заявлениями, назвав певца «чудовищем» и обвинив его в сексуальном насилии, которое длилось годами.

По словам представителей семейства, все началось в 1980-х годах, когда Джексон подружился с их родителями. Все вокруг были очарованы звездой, но со временем его внимание к детям стало вызывать подозрения.

Самые страшные откровения касаются Эдди Кашио, которому на момент начала домогательств со стороны артиста было всего 11 лет. По словам его родственников, Джексон начал с невинных прикосновений, а затем перешел к более извращенным действиям.

Доминик Кашио, также ставший жертвой, рассказал, что однажды певец выпил его мочу, оправдывая это тем, что так он выражает мальчику свою «огромную любовь». Семья утверждает, что Джексон угрожал им тюрьмой и другими проблемами, требуя хранить молчание. Из-за этого они долгие годы боялись говорить правду.

Режиссер Дэн Рид, снявший нашумевший фильм «Покидая Неверленд» о других жертвах Джексона, заявил, что считает поп-звезду «хуже Джеффри Эпштейна». По его мнению, масштаб преступлений Джексона и его влияние на детей были гораздо более разрушительными.

Представители наследников певца, однако, уже выступили с опровержением, назвав новые обвинения «очередной попыткой нажиться на имени Майкла Джексона». Они уверены, что за этими заявлениями стоят только деньги и желание славы.

