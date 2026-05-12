Новак: Рост российской экономики ускорится в ближайшие годы

Правительство России представило обновленный прогноз социально-экономического развития до 2029 года. Согласно заявлению вице-премьера Александра Новака, после периода адаптации в 2026 году отечественная экономика перейдет к фазе устойчивого восстановления, стремясь к темпам роста выше среднемировых, пишут Ведомости .

Прогноз динамики ВВП до 2029 года

В интервью изданию «Ведомости» Александр Новак озвучил ключевые параметры сценарных условий развития страны. Правительство придерживается консервативного подхода, учитывая как внешние вызовы, так и внутренние факторы.

2026 год: ожидается сохранение положительной динамики на уровне +0,4%.

2027 год: прогнозируется ускорение роста до 1,4%.

2029 год: экономика должна выйти на траекторию в 2,4% роста ВВП.

Вице-премьер подчеркнул, что системная работа кабмина направлена на возвращение к долгосрочным темпам развития, которые позволят достичь поставленных национальных целей.

Структурная трансформация экономики

Основной упор в ближайшие годы будет сделан на качественное изменение структуры российского рынка. По словам Новака, ресурсы, инвестиции и человеческий капитал будут планомерно перераспределяться в наиболее производительные сектора. Этот процесс затронет не только промышленность, но и экспортную политику, а также социальную сферу. Правительство делает ставку на переход к более эффективным формам организации труда и управления бизнесом.

Ключевые приоритеты правительства

Для реализации амбициозного прогноза вице-премьер выделил несколько критически важных направлений работы: