В Сергиевом Посаде экс‐гендиректор «Хотьковского автомоста» пойдет под суд за многомиллионную задолженность по зарплате

Сергиево‐Посадская городская прокуратура завершила проверку и утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего генерального директора ОАО «Хотьковский автомост». Фигурант обвиняется по ч. 2 ст. 145.1 УК РФ — за невыплату заработной платы. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Московской области.

Уголовное дело возбудили на основании материалов, собранных в ходе прокурорской проверки. Следствие установило, что в период с июня 2025 года по февраль 2026 года предприятие не выплачивало зарплату 1160 сотрудникам. За 9 мес. накопилась задолженность свыше 240 млн руб.

По данным следствия, руководитель компании осознанно шел на нарушение закона. Несмотря на наличие финансовой возможности производить выплаты, он систематически задерживал зарплату. Мотивом таких действий стало стремление скрыть реальное финансовое положение предприятия и поддержать его репутацию как надежного бизнес‐партнера. Подобная тактика привела к масштабным нарушениям трудовых прав работников и вызвала серьезное социальное напряжение в коллективе.

В ходе прокурорского вмешательства удалось добиться полного погашения задолженности перед сотрудниками — все причитающиеся суммы были выплачены в полном объеме. Это стало возможным благодаря мерам, оперативно принятым надзорным ведомством.

Сейчас уголовное дело направлено для рассмотрения по существу мировому судье судебного участка № 355 Сергиево‐Посадского судебного района Московской области.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев принял участие в заседании коллегии региональной прокуратуры