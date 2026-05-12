Услуга по выдаче повторных свидетельств об актах гражданского состояния вошла в рейтинг госуслуг недели Подмосковья

На прошлой неделе среди электронных услуг, доступных жителям Подмосковья, заметную популярность приобрела опция «Выдача повторных документов» — к ней обратились свыше 8,1 тыс. раз. Об этом проинформировала пресс‐служба Министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

Лидером рейтинга самых востребованных онлайн‐сервисов недели стала услуга «Выписка из домовой книги»: жители региона подали более 16 тыс. электронных заявлений на ее получение. На второй строчке расположилась опция «Запись в кружки и секции» — ею воспользовались свыше 8,7 тыс. человек.

В число других популярных госуслуг на региональном портале также вошли выдача и замена социальных карт жителя Московской области (более 8,5 тыс. заявок) и присвоение адреса (свыше 4,3 тыс. заявлений).

Добавим, ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о развитии ИИ-проектов в регионе.