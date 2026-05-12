Врачи в Подмосковье спасли подростка, у которого бедренная кость «соскальзывала» с шейки бедра

Специалисты Московской областной детской клинической травматолого-ортопедической больницы (МОДКТОБ) спасли подростка с редким заболеванием. У мальчика бедренная кость «соскальзывала» с шейки бедра, сообщает Министерство здравоохранения Московской области.

В учреждение обратились жители, чей сын жаловался на боли в тазобедренном суставе. Выяснилось, что у него юношеский эпифизеолиз головки бедренной кости. Это редкое заболевание, которое чаще всего встречается у детей 10–16 лет — в период активного роста. Верхняя часть бедренной кости постепенно «соскальзывает» с шейки бедра. Без своевременной медицинской помощи пациенту грозят деформация сустава, укорочение конечности, нарушение походки и хромота, тяжелый артроз.

Врачи провели юноше эндопротезирование, удалив разрушенную головку бедренной кости и поврежденную часть вертлужной впадины, а затем установили протез.

Операция прошла успешно. Вскоре после нее состояние пациента улучшилось, и его выписали. В дальнейшем его ждет реабилитация.

