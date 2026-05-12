«Дети скрывают травлю из страха и стыда»: почему нельзя давить и требовать подробностей — советы психолога

Не все дети, столкнувшиеся с травлей в школе, готовы поделиться этой проблемой с родителями. Однако, как рассказала изданию REGIONS клинический психолог Марианна Абравитова, заподозрить неладное можно по определенным сигналам. К их числу специалист отнесла нарушение аппетита и сна, повышенную раздражительность, регулярные потери личных вещей, а также появление синяков и ссадин.

Почему дети молчат о травле

Школьный буллинг, по словам психолога, редко начинается с прямых признаний. Дети очень часто скрывают факты травмы — из-за страха, чувства стыда или внутренней убежденности, что вмешательство взрослых способно лишь усугубить положение. В такой ситуации, подчеркнула Абравитова, важно смотреть не столько на слова ребенка, сколько на его поведение и физическое состояние.

«Ребенок может молчать, потому что боится, что родители вмешаются слишком резко, а после этого станет еще хуже», — объяснила Абравитова.

Какие признаки должны насторожить родителей

Родителям стоит обращать внимание, посоветовала эксперт, на повторяющиеся жалобы и изменения в привычном распорядке. Тревожными звоночками являются жалобы на боли в животе или головные боли по утрам (особенно в начале учебной недели). Также внимательного отношения заслуживают синяки, царапины, порванная одежда или сломанные гаджеты, происхождение которых ребенок объясняет путано либо использует одни и те же заученные фразы.

Даже если родители уверены в существовании проблемы, давить на ребенка категорически нельзя, предупредила Абравитова. Попытки немедленно вытянуть подробности, по ее словам, лишь усиливают страх и заставляют подростка закрываться еще сильнее. Тяжелые разговоры, уверена психолог, лучше вести не за столом лицом к лицу, а во время совместной прогулки, рисования или любого другого занятия, которое помогает снять напряжение.

«Не требуйте признаний. Гораздо важнее дать ребенку ощущение безопасности. Говорите спокойно и поддерживающе: объясните ребенку, что вы видите его состояние и готовы быть рядом. Скажите ему: „Я вижу, что тебе тяжело. Я на твоей стороне. Мы справимся вместе“, — подчеркнула она.

Почему нельзя советовать «дать сдачи»

Один из самых опасных советов, которые родители могут дать ребенку, по мнению Абравитовой, — «ударь в ответ». Психолог пояснила, что буллинг почти никогда не организуется одним человеком. Чаще всего действуют неформальный лидер и его группа поддержки. Ребенок, который уже находится на пределе своих сил, не способен физически и душевно противостоять целому коллективу.

Если опасения подтвердились, специалист рекомендует не поддаваться эмоциям и опираться исключительно на конкретные случаи. Родителям следует поговорить с классным руководителем и обрисовать ему реальные ситуации: пропажу вещей, синяки на теле, испорченные вещи.

«Фразы „бей первым“ или „дай сдачи“ могут только ухудшить ситуацию. Это может закончиться еще большей травматизацией», — отметила эксперт.

Почему поддержка семьи решает все

Как подчеркнула Абравитова, дети, к которым дома относятся с вниманием и принимают их безоценочно, подвергаются травле в школе значительно реже. Помимо этого, психолог рекомендовала обязательно подыскивать для ребенка то, что можно назвать «территорией успеха». Речь идет о различных кружках, спортивных секциях или любых других дополнительных занятиях, где юный человек сможет почувствовать собственную значимость и обрести веру в себя.

«Если ребенок переживает травлю, помощь психолога необходима. Это помогает вывести его из состояния жертвы и восстановить ощущение безопасности», — заключила Абравитова.

