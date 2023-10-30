Заведующий моргом Санкт-Петербурга обманом получил 166 миллионов рублей: приговор вынесен

Красногвардейский районный суд Санкт-Петербурга рассмотрел дело и вынес приговор заведующему моргу, который на протяжении трех лет нелегально оказывал платные услуги, сообщает агентство « РИА Новости ».

Заведующий отдела судебно-медицинских экспертиз трупов Виктор Василенко признал свою вину. Доктор понимал, что из-за дефицита кадров люди не могут быстро получать свидетельства о вскрытии. Он решил за плату в размере 6900 тысяч рублей гарантировать россиянам быстро получать справки. Мужчина не имел право брать деньги за услугу, которую он и его коллеги обязаны были выполнять бесплатно.

Заведующий обязал докторов выполнять некоторые экспертизы вне плана и оперативно выдавать родственникам умершего или погибшего свидетельство. Заинтересованный в том, чтобы финансовая схема работала, он не стремился снизить нагрузку с отделения и расширить штат сотрудников.

Подобную схему заведующему Василенко удалось реализовывать в период с 2019 по 2022 год. Фиктивные договоры он заключил с 24 058 тысячами людей. Таким образом было получено 166 миллионов рублей. Лично Василенко завладел тремя миллионами рублей.

«Суд назначил Василенко наказание в виде лишения свободы сроком на 1,5 года условно с испытательным сроком 2 года», - сообщила пресс-служба судов.

С каждым потерпевшим заведующий заключал официальный договор. В нем также было прописано, что сотрудники обязуются провести в случае необходимости консультации с родственниками усопшего относительно процесса умирания: причины, влияние хронических заболеваний и тд. Этим доктор увеличивал нагрузку на персонал.