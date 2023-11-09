Заводчик обманул жителя Оренбурга и продал за 40 тысяч рублей смертельно больного щенка

Житель Оренбурга купил у заводчика щенка за 40 тысяч рублей. Покупатель был уверен, что приобретает здоровую собаку, это подтверждал и заводчик. Обман выяснился на приеме у ветеринара. Мужчина подал в суд, сообщает 56orb.ru .

На приеме у ветеринара, когда пришло время делать плановую прививку, стало известно о проблеме с сердцебиением пса. Оно было неравномерным. Доктор провел осмотр и дополнительные исследования. Диагноз - открытый артериальный проток.

Собаки породы Вельш Корги Пемброк сделали операцию. Если бы владелец не решился на данную процедуру, то пес скоро умер бы от болезни. Стоимость операции составила 78 724 рубля. Ее проводили в Казани. Теперь хозяин подает в суд на заводчика и требует вернуть деньги, потраченные на операцию.

Кроме этого, обманутый владелец дорогого щенка просит выплатить моральную компенсацию (50 тысяч рублей), неустойку (54 тысячи рублей), судебные расходы (40 тысяч рублей), а также штраф. В скором времени состоится первое слушание по делу. Документы переданы в Центральный районный суд города Оренбурга.

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