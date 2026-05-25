Усталость на даче: как сделать работу в огороде менее утомительной после 60 лет — советы психолога Марины Павловой

Многие дачники, перешагнувшие 60-летний рубеж, замечают, что раньше уход за огородом приносил только радость, а теперь превратился в тяжелую повинность. Участок остался прежних размеров — грядок столько же, а вот физических сил уже не те. О том, что делать, если огород начал утомлять больше, чем радовать, и как успеть все на шести сотках после 50 лет, REGIONS рассказала психолог из Подмосковья Марина Павлова.

Почему с годами дача перестает приносить удовольствие

С возрастом физические возможности человека неизбежно меняются. Организм уже не способен выдерживать те нагрузки, которые давались легко в 30 или 40 лет. Однако привычка делать все по старинке, по-прежнему, сохраняется. В итоге появляется хроническая усталость, начинают беспокоить боли в спине и суставах, нарастает раздражительность.

К тому же многие дачники из старшего поколения выросли на установках: «Земля кормит», «На огороде надо вкалывать», «Без труда не вытащишь и рыбку из пруда». Эти внутренние убеждения годами формировали чувство долга перед своим участком. Но когда физические силы уже не те, это самое чувство долга превращается из мотивирующего в источник постоянной тревоги и мучительной вины.

«Люди после 60 часто думают: „Я должна обработать все 6 соток, как раньше“. Но тело говорит: „Не могу“. Возникает внутренний конфликт. И вместо отдыха на даче — сплошной стресс. Выход — пересмотреть свои требования к себе. Не вы обязаны огороду, а огород должен служить вам», — говорит Марина Павлова.

Фото: [ «Подмосковье сегодня»/Наталия Надточая ]

Перестаньте охотиться за рекордными показателями

Первое, что предстоит сделать, — честно признаться самому себе: физическая форма уже не та, что была 20 лет назад. И в этом нет ничего ненормального. Не стоит пытаться собирать урожай ведрами буквально со всех грядок. Задайтесь простым вопросом: зачем вам 50 банок соленых огурцов, если в доме съедают от силы пару? Или три ведра яблок, которые потом просто сгниют в погребе?

Начните с сокращения обрабатываемых площадей. Возделывать не все шесть соток подряд, а лишь столько, сколько реально нужно вашей семье. Какую-то одну грядку можно засеять сидератами (горчицей или фацелией) — это улучшит структуру почвы, а усилий от вас почти не потребуется. Другой участок просто засейте газонной травой или превратите в цветник. Третий отведите под зону отдыха — поставьте шезлонг и повесьте гамак.

«Многие держат огород по инерции: „надо же чем-то занять руки“. Но для здоровья полезнее посидеть в тишине с книгой, чем стоять часами согнувшись над грядкой. Дайте себе разрешение отказаться от лишнего. Никто вас не осудит. А тех, кто осудит — не приглашайте к себе на участок», — советует Марина Павлова.

Фото: [ «Подмосковье сегодня»/Наталия Надточая ]

Планируйте работы разумно

Хаотичная, бессистемная возня на участке — главный враг ваших сил. Если хвататься то за одно, то за другое, усталость накатывает гораздо быстрее, а чувство выполненного долга, напротив, не приходит.

Составляйте план на каждую неделю. Выпишите на лист все дела и расставьте приоритеты. Самые важные задачи решайте с утра, пока не начался зной и еще есть силы. То, что менее срочно, отложите на потом или вовсе решите отказаться.

Дробите большие задачи на мелкие подзадачи. Не ставьте себе глобальную цель «прополоть весь огород», а задайте рамки: «прополоть одну грядку за 20 минут». Выполнили — похвалите себя, немного отдохните. Так психологически легче справляться с большими объемами.

Пользуйтесь правилом «одна грядка в день». Если физических сил или свободного времени осталось немного, выделяйте на огородные работы не больше двух часов в сутки. За час-полтора можно успеть сделать одну грядку (прополоть, полить, подкормить). А оставшееся время посвятите отдыху или любимым занятиям.

«Не надо работать на огороде с утра до вечера как на плантации. Установите себе лимит времени. Например, работаю 1.5 часа утром, потом обед, отдых, и вечером — легкая прогулка по участку. И никаких „доделаю еще чуть-чуть“. Дисциплина в отдыхе важнее, чем дисциплина в работе», — объясняет Марина Павлова.

Фото: [ «Подмосковье сегодня»/Наталия Надточая ]

Облегчайте себе физический труд

Современный рынок садового инвентаря и вспомогательных приспособлений предлагает массу решений, призванных снизить физическую нагрузку. Не стоит ими пренебрегать.

Плоскорез Фокина. Им очень удобно заниматься прополкой, при этом не приходится низко наклоняться к земле.

Сиденье-каталка на колесиках. Такой инструмент позволяет работать на грядках в сидячем положении, не нагружая больную спину и коленные суставы.

Высокие грядки. С ними удобнее обращаться как стоя, так и сидя на небольшом садовом стульчике.

Садовая тачка или тележка. Не носите тяжелые грузы в руках — используйте колесную технику.

Капельный полив. Эта система избавит от необходимости ежедневно бегать с лейками или ведрами.

Если есть финансовая возможность — приобретите эти приспособления в магазине или сделайте своими руками. В конце концов, собственное здоровье всегда дороже.

«Я часто слышу: „На даче столько дел, что некогда даже чаю выпить“. Это тревожный звоночек. Если вы не можете позволить себе 15 минут на чашку чая на веранде — значит, вы превратили дачу в каторгу. Начните с малого: выделите время на полное ничегонеделание. Постепенно увеличивайте время», — советует Марина Павлова.

Ранее стало известно, почему советским семьям выделяли участок земли ровно в шесть соток.