Зеленые перчатки и никакой одежды: снежная баба из Люберец стала звездой соцсетей

Первая февральская оттепель в Подмосковье вскружила голову жителям Люберец — они вышли на улицы и превратили снег в искусство. Вместо привычных снежных баб городской округ заполонили коты, медведи и леди с формами, сообщил REGIONS.

В пабликах моментально завирусились фото снежного кота, уютно устроившегося на лавочке в ЖК «Томилино Парк». Рядом с ним обнаружилась снежная баба, которая явно решила пренебречь условностями: из одежды на ней были только зеленые перчатки, зато анатомия передана с художественной точностью.

В парке «Дружба» компанию снеговику составил медведь, сжимающий в лапах сердце. Композиция вышла трогательной и немного странной — но тем и прекрасной.

Пользователи соцсетей оценили полет фантазии земляков. Кто-то посмеялся, кто-то умилился, но равнодушным не остался никто. Зима в Люберцах выдалась не только снежной, но и артистичной.

Ранее сообщалось, что усатую снежную бабу в платье слепили в одном из дворов Дмитрова.