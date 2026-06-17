Зеленый щит без судов: эксперт рассказал, как посадить живую изгородь, чтобы укрыться от соседей и не нарушить закон

Создать живописный «зеленый щит» на приусадебном участке в июне — отличная идея для тех, кто хочет укрыть личное пространство от посторонних взглядов. Однако при реализации этой задумки важно соблюсти баланс, чтобы растения радовали глаз, но при этом не стали поводом для соседских разногласий из-за падающей тени или разросшейся корневой системы. Как грамотно подойти к озеленению, REGIONS рассказал общественный деятель, эксперт в сфере жилищно-коммунального хозяйства Дмитрий Бондарь.

Нормативы посадки: сколько метров отступать от забора

В отечественной нормативной базе привычные всем строительные нормы и правила (СНиПы) сегодня заменены Сводами правил, пояснил Дмитрий Бондарь. Для собственников участков, расположенных на территории садоводческих некоммерческих товариществ (СНТ), основным регулирующим документом в настоящий момент выступает СП 53.13330.2011, уточнил эксперт. Если же надел относится к категории земель индивидуального жилищного строительства (ИЖС), то ориентироваться необходимо на местные Правила землепользования и застройки, хотя базовые принципы в обоих случаях идентичны, добавил он.

«Согласно пункту 6.7 указанного Свода правил, высокие деревья нужно сажать на расстоянии от четырех метров до границы участка. Средние по высоте деревья требуют отступа в два метра, а для кустарников закон устанавливает норму в один метр», — объясняет Дмитрий Бондарь.

По словам эксперта, живая изгородь, возводимая вдоль границы участков, с точки зрения норм классифицируется как кустарник или невысокое древесное растение. В связи с этим специалист советует отступать от забора немного более метра, оставляя запас на разрастание кроны.

Кроме того, пункт 6.2 вышеупомянутого Свода правил устанавливает требование: ограждения между соседними участками не должны создавать препятствий для естественного освещения. Если зеленые насаждения будут отбрасывать сплошную тень на соседние грядки и посадки, владельцы смежной территории имеют полное право требовать их удаления, опираясь на статью 304 Гражданского кодекса РФ, которая регламентирует устранение помех в пользовании собственностью, разъяснил Бондарь.

Эксперт также обратил внимание на агротехнические нюансы, связанные со временем посадки. В июне солнечная активность достигает пиковых значений, поэтому саженцы с незащищенной корневой системой, скорее всего, не приживутся и погибнут. Для летнего озеленения, по мнению специалиста, пригодны исключительно растения, реализуемые в контейнерах — с закрытыми корнями, которые успешно адаптируются на новом месте при условии регулярного и достаточно обильного увлажнения.

Топ-3 неприхотливых растений для изгороди

С позиции ландшафтного проектирования и многолетней практики, по мнению эксперта, существует тройка безоговорочных фаворитов для формирования быстрой живой изгороди, адаптированных к климатическим реалиям средней полосы России. Эти растения отличаются выносливостью, не требуют сложного ухода и позволяют получить плотный зеленый экран в сжатые сроки.

Пузыреплодник калинолистный. Ежегодный прирост составляет до 40 см как в высоту, так и в ширину, благодаря чему в короткие сроки формируется плотная непроходимая стена, способная достигать трехметровой высоты, отметил эксперт.

Дерен белый. Отличается сизовато-зеленой листвой с эффектной белой окантовкой, которая зрительно расширяет границы участка и делает затемненные зоны более светлыми. За два-три года разрастается в густой кустарник высотой до 2,5 метров, подчеркнул Бондарь.

Девичий виноград. Абсолютный рекордсмен по темпам роста среди всех декоративных культур: за один вегетационный период лиана способна прибавлять по 2–3 метра, что делает ее идеальным вариантом для максимально быстрого озеленения, резюмировал специалист.

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