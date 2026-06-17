Большинство автомобилей в России старше десяти лет: данные ГАИ

В МВД отметили рост доли старых автомобилей в России и предупредили, что возраст машин снижает эффективность современных систем безопасности. Об этом пишет Autonews .

В МВД указали на проблему стареющего автопарка

В Министерстве внутренних дел России обратили внимание на увеличение доли автомобилей с большим сроком эксплуатации. Ведомство считает, что это напрямую влияет на уровень безопасности на дорогах.

Представители ГАИ подчеркнули, что современные системы помощи водителю менее эффективны на машинах старшего возраста.

Системы безопасности работают хуже на старых автомобилях

В ГАИ сообщили, что технологии, повышающие безопасность движения, лучше проявляют себя в новых транспортных средствах.

На автомобилях с длительным сроком эксплуатации такие решения часто не дают ожидаемого эффекта, что снижает общий уровень защиты водителей и пассажиров.

Эксперты фиксируют рост среднего возраста машин

По данным профессиональных объединений, в 2025 году большинство автомобилей в стране оказалось старше десяти лет. За последние годы этот показатель заметно увеличился.

Также отмечается, что около восьми миллионов машин находятся в возрастной категории от пяти до десяти лет, а доля относительно новых автомобилей остается небольшой.

Почти 70 процентов автопарка старше десяти лет

Согласно оценкам аналитиков, примерно семьдесят процентов всех автомобилей в стране имеют возраст более десяти лет.

Доля машин до трех лет составляет менее десяти процентов, что указывает на медленное обновление автопарка.

Ведомство связывает ситуацию с безопасностью на дорогах

В МВД считают, что старение автопарка может влиять на общую статистику аварийности. Более возрастные автомобили чаще требуют ремонта и не всегда оснащены современными системами защиты.

Ведомство подчеркивает необходимость комплексного подхода к повышению безопасности дорожного движения.