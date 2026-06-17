Бенефис Месси, дубли Мбаппе и Холанда: главное на чемпионате мира

В игровой день 16 июня на чемпионате мира по футболу, который проходит в США, Мексике и Канаде, прошли четыре матча в группах I и J. День ознаменовался подвигами выдающихся бомбардиров.

Месси — невероятен

Действующий чемпион мира Аргентина дебютировала на турнире матчем против сборной Алжира. Южноамериканцы сделали первый шаг к защите титула, обыграв соперника со счетом — 3:0.

38-летний капитан Аргентины Лионель Месси нашел способ в очередной раз удивить футбольный мир, забив все три мяча в матче. Еще один его гол отменили из-за офсайда.

«Слов для Лео уже не подобрать. Ну что я могу еще сказать? Он невероятен. Он делает это последние 20 лет. Весь футбольный мир хочет на него смотреть и наслаждается его игрой», — сказал главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони.

Забавно, что забивал Месси Зидану. Сын великого Зинедина Зидана Люка, выбрал в футбольной карьере амплуа вратаря и решил играть не за Францию, а за свою историческую родину.

Месси стал первым футболистом, сыгравшим на шестом чемпионате мира. Это достижение могут повторить португалец Криштиану Роналду и мексиканский вратарь Гильермо Очоа. Три мяча Алжиру позволили великому аргентинцу догнать в списке лучших бомбардиров Мирослава Клозе — 16 мячей.

Мбаппе в погоне за Месси

Фото: [ ФИФА ]

Французский форвард «Реала» Килиан Мбаппе в моменте опередил Месси в списке лучших бомбардиров ЧМ, поскольку матч Франция — Сенегал проводился раньше. Французы добились убедительной по счету победы (3:1), хотя в первом тайме у них получалось немногое. Главный тренер Франции Дидье Дешам признал, что пришлось поволноваться.

Во второй половине Мбаппе оформил дубль, забив свои 13-й и 14-й голы на чемпионатах мира. Несмотря на это, лучшим игроком матча был признан не Килиан, а вингер «Баварии» Майкл Олисе, ассистировавший Мбаппе на первый гол.

«Не думаю, что мы уже полностью втянулись. Но всегда хорошо начинать турнир с победы. Это дает немного больше душевного спокойствия. Хотя на чемпионате мира никогда не чувствуешь себя по-настоящему комфортно», — прокомментировал матч с Сенегалом Мбаппе.

Неудержимые викинги

Фото: [ ФИФА ]

Сборная Норвегии приехала на чемпионат мира после 28 лет отсутствия. Причем приехала в статусе скрытого фаворита. Норвежцы лихо прошли европейскую квалификацию, одержав восемь побед в восьми матчах, забивая в каждом более четырех голов в среднем.

Ровно четыре мяча Норвегия и отгрузила в ворота сборной Ирака (4:1). Главный бомбардир нации Эрлинг Холанд (57 голов в 51 игре) оформил дубль еще в первом тайме.

У Ирака отличился Аймен Хуссейн, тот самый футболист, лично столкнувшийся с американским гостеприимством: его семь часов продержали в аэропорту Чикаго из-за «подозрительной» фамилии. В первом тайме Хуссейн сравнял счет, а в компенсированное к матчу время помог Норвегии сделать его крупным: от него мяч влетел в свои ворота.

Австрия дожала Иорданию

Фото: [ ФИФА ]

В заключительном матче игрового дня Австрия не без труда обыграла дебютантов чемпионата мира Иорданию.

На 20-й минуте Романо Шмид открыл счет, в начале второго тайма Али Олван протащил мяч до штрафной и точно пробил в дальний угол. Австрия поджимала, и после углового защитник Язан Абу-Араб в борьбе с Марко Арнаутовичем переправил мяч в свои ворота. Уже на 12-й компенсированной минуте мяч попал в руку защитника иракцев, и Арнаутович с пенальти установил окончательный счет — 3:1.